Am Wochenende gab’s einen ersten Vorgeschmack: Experte rechnet mit starker Saison für Hasel und Erle. Grundsätzlich reagieren immer mehr Menschen allergisch – was tun?

Die Pollensaison dauert immer länger © Ingo Bartussek - Fotolia

Juckende Augen, angeschwollene Schleimhäute, Schnupfen, Atembeschwerden ... Sie sind wieder da, die Feinde jedes Allergikers: Waren die Haselpollen in der Vorwoche noch eher harmlos unterwegs, ging’s dieses Wochenende im Raum Graz rund. 1000 Pollen pro Kubikmeter Luft, das war eine „außerordentlich starke Belastung“, stellt Uwe Berger fest. Und er muss es wissen. Nicht nur, weil er selbst Allergiker ist: Der gebürtige Steirer ist Leiter der Forschungsgruppe Aerobiologie und Polleninformation an der MedUni Wien und damit Leiter des Österreichischen Pollenwarndienstes.



Übrigens: Auch wenn noch nicht die gesamte Steiermark betroffen war – auch die Südsteiermark hatte starke Belastungen, weiter im Norden dagegen lag (mit wenigen Ausnahmen) noch nichts in der Luft. Es fehlten noch die Temperaturen, „dass Erle und Hasel entsprechend blühen“, so Berger.