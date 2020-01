Facebook

Im Winter herrscht in Österreichs Skigebieten Hochbetrieb – doch nicht nur die Hotel- auch die Krankenhausbetten sind dann gut belegt. Jedes Jahr verletzen sich rund 29.400 Skifahrer und Snowboarder auf der Piste, laut Kuratorium für Verkehrssicherheit.

„Zu hohe Geschwindigkeiten und Selbstüberschätzung führen auf der Piste zu einem hohen Unfallrisiko. Die häufigsten Unfälle sind Stürze. Skifahrer verletzen sich dabei meist an den Beinen, bei Snowboardern sind öfters die Hände betroffen, weil sie anders fallen. Bänderrisse, Knie- und Handgelenksverletzungen sind am häufigsten“, sagt Rotkreuz-Chefarzt

So helfen Sie

1. Absicherung.

„Besonders wichtig ist die Absicherung der Unfallstelle, um Folgeunfälle zu vermeiden. Stecken Sie Ski und Stöcke mit genügend Abstand über Kreuz in den Schnee, um andere zu warnen“, sagt der Rotkreuz-Chefarzt.

2. Ansprechen/Hilfe rufen.

Dann durch lautes Ansprechen und sanftes Schütteln prüfen, ob der Verletzte bei Bewusstsein ist. Rufen Sie Hilfe.

3. Hilfe leisten.

„Ist der Betroffene ansprechbar, unterstützen Sie ihn bei der Helmabnahme. Decken Sie ihn gut zu, um eine Unterkühlung zu verhindern, bis die Rettungskräfte eintreffen. Gut geeignet sind Alu-Rettungsdecken aus dem Erste-Hilfe-Koffer“, sagt Schreiber.

4. Notruf.

Auch auf der Piste ist es in Österreich fast überall möglich einen Notruf abzusetzen. Die Rettung ist unter 144, die Bergrettung unter 140 erreichbar.