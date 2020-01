Dem steht auf der Seite des Krebs-Überlebens eine deutlich andere Entwicklung gegenüber. "Die Zahl der Todesopfer durch Krebs (Mortalität) steigt weiterhin, zwischen 1995 und 2018 um 20 Prozent von 1,2 auf 1,4 Millionen Todesopfer in Europa. Aber dieser Anstieg hat sich verlangsamt (...)", stellten die Experten fest. "Die steigenden Überlebensraten (bei Krebs; Anm.) erklären, warum die Zahl der Krebstoten in den Jahren 1995 bis 2018 weit weniger stark angestiegen ist als die Krebs-Häufigkeit (plus 20 Prozent bei den Todeszahlen, aber plus 50 Prozent bei der Krebs-Erkrankungshäufigkeit)", stellten die Fachleute fest.