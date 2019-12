Herwig Lindner fordert die Aufnahme der jährlichen Grippeimpfung in das bundesweite Gratis-Impfprogramm.

Steirischer Ärztekammerpräsident plädiert für Gratisimpfung © (c) miss_mafalda - stock.adobe.com

Die Grippeimpfung (Influenzaimpfung) ist im österreichischen Impfplan ausdrücklich empfohlen – und zwar für alle Altersgruppen ab dem 6. Lebensmonat. Dennoch beträgt die Impfbeteiligung laut letzten Zahlen des Verbandes der Impfstoffhersteller nur rund zehn Prozent. In den letzten Jahren war die Beteiligung noch niedriger.



Der Präsident der Ärztekammer Steiermark, Herwig Lindner, fordert nun die Aufnahme der jährlichen Grippeimpfung in das bundesweite Gratis-Impfprogramm: „Wir klagen zu Recht, dass die Masernimpfbeteiligung unter 90 Prozent liegt. Aber wir sollten auch darauf reagieren, dass die Impfbeteiligung für die Grippeimpfung nur einen Bruchteil davon beträgt – die Aufnahme in das Gratis-Impfprogramm ist ein starkes Signal“, sagt Lindner.