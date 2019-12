Facebook

Katarakt-OP © UNIV.-AUGENKLINIK/LKH-UNIV. KLIN

Mehr als 9000 Patienten wurden im Vorjahr in der Steiermark wegen eines "Grauen Stars" an den Augen operiert. Und die Zahl der Katarakt-Patienten steigt weiter. Ein neues Angebot der Krankenanstaltengesellschaft KAGes soll den Weg zur Operation nun vereinfachen. In Abstimmung mit den steirischen Augenärzten wurde ein Portal entwickelt, das es ermöglicht, schon beim Facharztbesuch einen OP-Termin in der Uni-Augenklinik in Graz oder in der Augenabteilung des LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, zu vereinbaren.