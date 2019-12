Wer nämlich so viel getrunken hat, dass er im Spital ausgenüchtert werden muss, hat die Kosten in der Regel selbst zu tragen.

Sujetbild © drubig-photo - Fotolia

Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern bergen laut Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) auch eine Gefahr: Wer nämlich so viel getrunken hat, dass er im Spital ausgenüchtert werden muss, hat die Kosten in der Regel selbst zu tragen. Niederösterreichische Spitäler verlangen demnach pro Kalendertag Aufenthalt knapp 950 bis fast 1.200 Euro.

Diesen Betrag müsse jemand zahlen, "der nur zur Ausnüchterung eingeliefert wird und keine weitere Behandlung braucht", informierte die AKNÖ am Dienstag in einer Aussendung. Werde man um 23.00 Uhr ins Spital gebracht und bleibe bis zum nächsten Tag in der Früh, seien das zwei Kalendertage. "Das kostet mindestens 1.900 Euro", betonte Josef Fraunbaum, Sozialrechtsexperte der Kammer.

Die Krankenkasse müsse erst ab dem Zeitpunkt zahlen, ab dem eine schwer alkoholisierte Person einer fortgesetzten Beobachtung bedarf. "Diagnose Rausch ist ein teures Vergnügen", sagte Fraunbaum.