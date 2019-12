Am meisten gegen Grippe geimpfte ältere Menschen gab es mit 73 Prozent in Großbritannien.

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

In der EU sind im Jahr 2017 gut 44 Prozent der über 65-Jährigen gegen Influenza geimpft worden. Am meisten gegen Grippe geimpfte ältere Menschen gab es in Großbritannien (fast 73 Prozent), den Niederlanden (64 Prozent) und Portugal (knapp 61 Prozent). Das teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag mit. Für Österreich lagen demnach keine Daten vor.