Neuer Leitfaden Was hilft wirklich bei Rückenschmerzen?

Das IAMEV in Graz wurde im Jahr 2015 gegründet und an der Med-Uni Graz angesiedelt. Hauptaufgabe ist die evidenzbasierte und praxisorientierte Forschung sowie Analysen des Versorgungsgeschehens in Einzelordinationen und in den neuen Primärversorgungseinheiten.

Zu den Schwerpunkten zählen neben der Erstellung von Behandlungspfaden u.a. die Entwicklung evidenzbasierter Gesundheitsinformationen, die systematische Zusammenfassung von bestehenden Studien zu unterschiedlichen medizinischen Themen bis hin zur Erstellung von Versorgungskonzepten für neue Primärversorgungseinheiten sowie die universitäre Lehre.