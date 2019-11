Männergesundheit Zehn Prozent der männlichen Krebstoten in EU durch Prostatakrebs

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© CLIPAREA.com - Fotolia

Im Jahr 2016 sind in der Europäischen Union 76.900 Männer an Prostatakrebs gestorben. Die Krankheit war die Ursache für drei Prozent aller Todesfälle bei Männern und zehn Prozent aller krebsbedingten Todesfälle bei Männern, berichtete die EU-Statistikbehörde Eurostat am Dienstag.

Im Dreijahresdurchschnitt 2014 bis 2016 gab es demnach 39 Prostatakrebs-Todesfälle pro 100.000 männlichen EU-Bürgern. Der Österreich-Durchschnitt entspricht mit 38,73 exakt diesem gerundeten Wert. Nur in Kärnten und der Steiermark lag der Wert im Dreijahres-Durchschnitt über 40.

Mehr zum Thema Brust- und Prostatakrebs 350.562 Krebskranke im Jahr 2016 in Österreich

In baltischen und nordischen Regionen sowie im äußersten Westen in portugiesischen Regionen und in Übersee-Frankreich sowie im Osten Sloweniens gibt es mit Abstand die meisten Prostatakrebs-Toten.

Im Süden Europas zeigte sich statistisch ein anderes Bild. Die Sterblichkeitsrate lag in 18 Regionen Italiens, fünf Regionen Griechenlands, vier Regionen Spaniens, drei Regionen Frankreichs und in Malta unter 30 pro 100.000 männlichen Einwohnern.