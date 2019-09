14. Gesundheitskonferenz in Graz"Mehr Medizin ist nicht immer besser"

Konferenz in Graz: Warum noch mehr Medizin nicht besser ist, Prävention wichtiger wäre und wieso Ärzte das Wahlkampf-Ende herbeisehnen.

14. Gesundheitskonferenz in Graz

Epidemiologe Haring, Landesrat Drexler, Ombudsfrau Wlattnig, Lindner (ÄK), Wissenschaftler Winkler, Ostermann (GÖG) und Harb (GKK) © Maximilian Wolf

Die Fakten sind ernüchternd: Die Österreicher werden im internationalen Vergleich zu früh ernsthaft krank. „Frauen verbringen 66,6 und Männer 65,9 Lebensjahre in guter Gesundheit. Österreich liegt hier zwei bis drei Jahre unter dem EU-Durchschnitt“, ließ der steirische Gesundheitsfonds anlässlich der 14. Gesundheitskonferenz in Graz aufhorchen. Demnach lag die Lebenserwartung 2015 hierzulande bei 81,3 Jahren zwar über dem EU-Durchschnitt. Sie ist aber mehr als ein Jahr geringer als in Spanien, Italien und Frankreich.