Erkältungen Herbst: Warum macht uns der Übergang krank?

Die Übergangszeit ist ein Hochrisikogebiet für Erkältungen, und das gleich aus mehreren Gründen. „Der Temperaturwechsel von warm zu sehr kalt macht uns infektanfällig“, sagt Hausarzt Herbert Ederer. Bei kalten Temperaturen arbeiten unsere Abwehrzellen in der Nase schlechter, angreifende Erkältungsviren haben leichteres Spiel. Nicht nur in der Nase, auch insgesamt arbeitet unser Körper bei kalten Temperaturen nicht auf Hochtouren, was uns zusätzlich schwächt.