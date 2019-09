Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kzenon - stock.adobe.com

Jeder Mensch hat eine eigene innere Uhr, einen eigenen Biorhythmus, der zahlreiche Vorgänge wie die Einschlaf- und Aufwachzeiten, die Leistungsfähigkeit, die Konzentration und zum Beispiel auch die Organtätigkeit und die Verdauung beeinflusst. Die Wissenschaft unterscheidet zwei wesentliche Chronotypen, also Kategorien von Menschen, die aufgrund ihrer inneren Uhr bestimmte Merkmale aufweisen – die Frühaufsteher (Lerchen) und die Spätaufsteher (Eulen).



Wissenschaftler aus Spanien interessierten sich in ihrer Studie dafür, ob der Chronotyp eines Menschen auch eine Rolle beim Abnehmen spielt. In ihrer Studie teilten sie übergewichtige/adipöse Menschen auf zwei verschiedene Diätgruppen auf. Beide Diätgruppen reduzierten während der 3-monatigen Studie ihre Kalorienaufnahme. Bei einer Gruppe wurde die Diät zusätzlich an den Biorhythmus angepasst – d. h. die Mahlzeiten am Tag waren so verteilt, dass sie gut zu dem Biorhythmus der Personen passten.

Lerche und Eule Morgenstund' hat Gold im Mund:

Lerchen zieht es früher aus dem Bett, dafür gehen sie aber auch wieder früher schlafen.

Nachtschwärmer:

Eulen kommen hingegen morgens nur schwer aus den Federn. Abends sind sie dafür auch länger auf.

Mehr zum Thema Chronobiologie Wie die innere Uhr uns steuert

Diät nach der inneren Uhr: größere Erfolge

Insgesamt nahmen 209 Personen an der Studie teil (104 Personen hielten sich an eine „normale“ Diät, bei den anderen 105 Personen war die Diät an den Biorhythmus angepasst).

Die Auswertungen zum Diäterfolg nach 3 Monaten zeigten, dass die Personen, deren Diät an den Biorhythmus angepasst war, größere Erfolge feierten: ihr Gewicht, Body Mass Index (BMI, Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen im Verhältnis zu seiner Körpergröße) und ihr Taillenumfang (als Indikator für das Bauchfett) konnte in einem größeren Ausmaß reduziert werden als bei der Diätgruppe, die die normale Diät ohne Beachtung des Chronotyps einhielt.

Mehr zum Thema Viel Salz, wenig Gemüse Warum die falsche Ernährung tödlich sein kann

Diese Studienergebnisse lassen vermuten, dass es wichtig sein könnte,mehr als es bislang der Fall ist, an die. Denn auf diese Weise können vermutlich größere Erfolge beim Abnehmen erzielt werden. In weiteren Studien sollte nun untersucht werden, ob diese positiven Effekte auch auf lange Sicht gesehen werden.