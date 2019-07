Allergiker aufgepasst!So schädlich ist Nickel in Billig-Schmuck

Facebook

Reizender Billig-Schmuck: Nickel kann Allergien auslösen © (c) Getty Images/photosindia (uniquely india)

Einer von zehn überprüften Billig-Ohrsteckern hat bei einem Test der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich mehr Nickel freigesetzt als erlaubt, drei weitere Schmuckstücke waren grenzwertig. Das berichteten die Konsumentenschützer am Mittwoch.

AK warnt vor Billig-Schmuck

Die AK ließ zehn zufällig ausgewählte Ohrstecker aus dem Einzelhandel, die alle weniger als fünf Euro kosteten, von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf ihre Nickelabgabe testen. Laut EU-Verordnung dürfen Ohrstecker maximal 0,2 Mikrogramm Nickel pro Quadratzentimeter und Woche absondern. In einem Fall waren es aber 18 bis 50 Mikrogramm. Bei drei Produkten lagen die Werte im gerade noch akzeptablen Bereich.

Wenn Nickel Probleme macht

Nickel ist in fast allen Legierungen vorhanden und daher auch oft in Modeschmuck enthalten. Allerdings ist das Metall auch das häufigste Kontaktallergen und kann bei empfindlichen Personen zu Symptomen wie Juckreiz, Rötungen, Schwellungen und Pusteln führen. Das Kratzen auf der Haut führt meistens zu zusätzlichen Schäden.



Ob Sie an einer Allergie leiden, lassen Sie am besten Ihren Hautarzt mittels Epikutan-Test herausfinden. Dabei bekommen Sie ein Pflaster mit Nickelsulfat auf die Haut geklebt. Reagiert die betroffene Stelle, leiden Sie unter einer Allergie.

Wo sich Nickel versteckt

Modeschmuck (Achtung! Der Hiweis "Nickelfreie Oberfläche" weist lediglich darauf hin, dass der Gegenstand mit einer nickelfreien Schicht versehen ist. Darunter kann sich dennoch Material aus Nickel verstecken.)

Brillengestelle, Uhren, Knöpfe an Kleidung und Reißverschlüsse sowie Gürtelschnallen

Griffe von Türen, Schlüssel, Münzen, Feuerzeuge

Büroklammern, Scheren, Stifte wie Kugelschreiber

Besteck, Küchengeräte, Töpfe

Schnelltest aus der Apotheke

Zurück zum Schmuck: Ob ein Schmuckstück Nickel enthält, ist mit freiem Auge für den Konsumenten nicht sichtbar. Daher raten Experten Allergikern zu einem Schnelltest aus der Apotheke. Dabei reibt man mit einem flüssigkeitsgetränkten Stäbchen über das Metall und erkennt anhand der Farbreaktion, ob Nickelfreigesetzt wird.