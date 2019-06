Die deutsche Stiftung Warentest nahm elf Deos und fünf Antitranspirants unter die Lupe. Vor allem die günstigeren Produkte haben überzeugt, wie der nun in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift "Konsument" veröffentlichte Test zeigt.

Wer die Schweißbildung generell reduzieren möchte, kommt nicht an Produkten mit Aluminiumsalzen herum... © Rido - stock.adobe.com

Schweiß unter den Achseln ist der ideale Nährboden für Bakterien, die sich dann durch unangenehmen Geruch bemerkbar machen. Deos haben deshalb gerade Hochsaison - und sollten wirklich halten, was sie versprechen. Viele Produkte werben ja mit einem 24-Stunden-Effekt, manche sogar mit einer 48-Stunden-Wirkung.

Die deutsche Stiftung Warentest unterzog jetzt elf Produkte, die sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet sind, einem Härtetest und ließ geschulte Prüfer 24 Stunden nach dem Auftragen der Mittel an den Achseln der Probanden riechen. Jedes Testprodukt wurde von 20 Personen vier Tage lang einmal täglich unter einer Achsel appliziert, eine Achsel blieb zum Vergleich immer unbehandelt.

Weil so genannte Antitranspirants ja überhaupt die Verringerung der Schweißbildung versprechen, wurden die ausgewählten Testpersonen für diese Produkte mit einem Wattepad unter der behandelten Achsel in Schwitzräume gesetzt, um danach die Schweißabsonderung in Millilitern zu messen.

Hier geht es zu den Test-Details

Prinzipiell zeigt der Test: Der Preis ist kein Kriterium für Qualität. Günstige Produkte, etwa von Nivea, Lidl und dm sind teuren Markenprodukten durchaus ebenbürtig. Mit der zweitbesten Punkteanzehl schnitt im Test das „Fresh Natural Deodorant“ von Nivea ab – mit einem Preis von 3,60 Euro pro 100 Milliliter auch das günstigste Produkt unter jenen ohne Aluminium.

Aluminium-Salze

Antitranspirants kommen freilich nicht ohne Aluminium-Salze aus. Auch das macht der Test deutlich. Was die Tester überrascht hat: Diese Produkte minderten den Schweißfluss so gut wie in noch keinem Test zuvor! Der Testsieger ist das „Balea Anti-Transpirant Original Dry“ von dm mit einem Preis von 1,10 Euro pro 100 Milliliter. Zum Thema, dass Aluminiumsalze im Verdacht stehen, der Gesundheit zu schaden, halten die Konsumentenschützer fest: „Die Studien dazu sind bislang widersprüchlich“.

Außerdem wurde bei den getesteten Deos auch der Duftstoff Lilial gefunden, der im Verdacht steht, das Erbgut zu verändern und die Fortpflanzungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Die Antitranspirant-Creme von Rexona wurde deshalb abgewertet und bekam lediglich die Note „Durchschnittlich“.