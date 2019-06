Sichere Lebensmittel Hier lauern die Keime in Ihrer Küche

Heute ist der Tag der Lebensmittelsicherheit: Wo in der Küche die Keime lauern und warum es bei Schimmel keine Toleranz gibt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Keime in der Küche © (c) Prostock-studio - stock.adobe.com

Heute gibt es eine Premiere: Dieser 7. Juni ist der erste weltweite Tag der Lebensmittelsicherheit, ausgerufen von der UNO. Das Motto lautet: "Lebensmittelsicherheit geht jeden an" und zu diesem Anlass zeigt die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) auf, dass 80 Prozent aller Krankheitsausbrüche durch Lebensmittel in Haushalten passieren. Das heißt: Es gibt Nachholbedarf bei der Hygiene in der eigenen Küche.