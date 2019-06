Expertin fordert''Wir müssen über psychische Krankheiten offen sprechen''

Leidet ein Elternteil an einer psychischen Krankheit, betrifft das auch die Kinder, sagt Kinder- und Jugendpsychiaterin Katharina Purtscher-Penz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Psychische Erkrankungen sind immer noch mit Scham und Sprachlosigkeit behaftet © (c) VadimGuzhva - stock.adobe.com

Haben Kinder psychisch kranker Eltern besondere Bedürfnisse?



Katharina Purtscher-Penz: Das hängt vom Alter des Kindes ab. Kleinkinder müssen weiterhin verlässlich betreut und versorgt werden. Schulkinder natürlich auch – sie brauchen aber zusätzlich dem Alter entsprechende Informationen. Das heißt: Man muss ihnen erklären, dass es nicht nur körperliche, sonder auch seelische Schmerzen gibt. In erster Linie müssen Kinder begreifen, dass es Situationen gibt, in denen der jeweilige Elternteil erschöpft und verzweifelt ist. Aber das muss nicht zwangsweise die nächsten fünf Jahre so bleiben.