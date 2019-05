Erste Bilanz für den neuen Kinder- und Jugendärztlichen Notdienst in Graz: Seit 12. Jänner wurden 1200 Kinder versorgt und betreut.

© Adobe Stock/Viacheslav Iakobchuk

Die Vorgeschichte ist bekannt: Der kinderärztliche mobile Notdienst („KiMoNo“) wurde 2018 in Graz eingestellt. Seit 12. Jänner gibt es aber das Nachfolgemodell Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst (KIJNO). Jeden Samstag, Sonntag und an den Feiertagen hat eine KIJNO-Praxis von 9 bis 13 Uhr für Notfälle geöffnet. Auch Eltern und Kinder, die außerhalb von Graz wohnen, können dort Hilfe in Anspruch nehmen.