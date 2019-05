Granzwerte & Sucht Wie viel Alkohol ist zu viel?

Eine Million Menschen in Österreich konsumieren Alkohol in problematischem Ausmaß. Aber: Wie viel ist zu viel? Und was sind die Anzeichen einer Sucht?

Trinke ich schon zu viel? © Getty Images

Alkohol ist neben Nikotin weltweit die Substanz mit der größten Krankheitslast. In Summe konsumieren 14 Prozent der Bevölkerung (rund eine Million Menschen) in Österreich Alkohol in einem problematischen Ausmaß. 370.000 Österreicher (fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung) gelten als alkoholkrank. Zudem konsumieren weitere neun Prozent Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß.