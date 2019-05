Mythos oder Fakt?Bin ich wetterfühlig?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bin ich wetterfühlig? © dpa/dpaweb

Kopfschmerzen, die schlechtes Wetter ankündigen, Schwindel und ein unbestimmtes Unwohlsein, die mit einem Wetterwechsel einhergehen oder gar ein Ziehen in Gelenken, bei Operationsnarben oder in Knochen, die einmal gebrochen waren: All das wird unter dem Phänomen Wetterfühligkeit zusammengefasst. Dabei geht es um die Frage, wie Luftdruck, Temperatur, Windstärke, Luftfeuchtigkeit oder UV-Strahlung das Wohlempfinden beeinflussen.