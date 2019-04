Kleine Zeitung +

Rezepte für die Haut Drei duftende Gewürze, die schöner machen

Was tun an einem Regentag zuhause? Wie wär's mit einem Gewürz-Verwöhnprogramm für die Haut: Was Anis, Mandeln und Zimt auch für die Haut tun können. Fünf Rezepte zum Ausprobieren.