Aktuelle Umfrage Zwei Jahres unseres Lebens verbringen wir im Badezimmer

So schaut's aus in Österreichs Badezimmern © (c) tverdohlib - stock.adobe.com

Hand aufs Herz - wie lange brauchen sie im Bad? Der Sanitär- und Heizungsgroßhandel Holter wollte es genau wissen und startete mit dem market Institut die Umfrage "Die Österreicher und ihr Bad". Abgefragt wurden neben den persönlichen Gewohnheiten und Präferenzen im Bad auch die Zeit, die dort verbracht wird und die Faktoren, die das Bad mit sich bringen muss.

Rund 57 Prozent der Befragten duschehn demnach überwiegend abends. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es laut Umfrage rund 70 Prozent, bei den 30- bis 49-Jährigen immer noch etwa 60 Prozent. Hier zeigt sich ein demographischer Zusammenhang, denn bei der Generation 50 plus zählen sich etwa 52 Prozent zu den Morgenduschern, bei der jüngsten Generation ist es nur knapp jeder Dritte.

Warmduscher und Morgenmuffel

Wenn es um die Wassertemperatur beim Duschen geht, bezeichnet sich die Mehrheit der Befragten (88 Prozent) als Warmduscher. Aber:

15 Prozent der über 50-Jährigen duschen kalt.

Rund 45 Prozent der Österreicher gaben an, Morgenmuffel zu sein. „Hier spielt auch die demographische Komponente eine Rolle – je älter die Befragten, umso eher sind sie Morgenmenschen (62 % der Generation 50+), je jünger, desto eher bezeichnen sie sich als Morgenmuffel (56 % der 16- bis 29-Jährigen)“, erklärt Birgit Starmayr, Institutsvorstand market.

Männer brauchen fast gleich lang wie Frauen

Durchschnittlich 737 Tage ihres Lebens, also mehr als zwei Jahre, verbringen die Österreicher im Badezimmer. Pro Tag sind das durchschnittlich 36 Minuten, davon jeweils 18 Minuten morgens und abends. Frauen halten sich im Durchschnitt fünf Minuten länger im Bad auf als Männer.

„Wer denkt, die Herren der Schöpfung sind morgens um einiges schneller im Bad, der irrt. Der Unterschied zu den Damen beträgt nur etwa 1,5 Minuten“, erklärt Birgit Starmayr. Das Empfinden ist jedoch anders: Männer schätzen zu 43 Prozent, dass ihre Partnerin im Bad am längsten benötigt, und zwar durchschnittlich 43 Minuten.

Demgegenüber stehen 14 Prozent der Frauen, die der Meinung sind, dass der Partner im Bad am längsten benötigt. Besonders lang schätzen Eltern die Zeit ihrer Sprösslinge ein: „Gefühlt am meisten beansprucht wird das Badezimmer von den Mädchen und Burschen. Eltern schätzen die Dauer auf rund 48 Minuten pro Tag ein“, so Starmayr. Tatsächlich sind es laut Badstudie 32 bzw. 31 Minuten.

Lieber duschen als baden?

Mehr als die Hälfte der Österreicher geht lieber duschen als baden

Bei der Frage „Duschen vs. Baden“ sehen sich 53 Prozent der Befragten als reine Duschtypen, das ganze Jahr über. Nur 8 Prozent sind reine Badetypen. „Bei 25 Prozent der Österreicher kommt es auf die Jahreszeit an.