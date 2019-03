Trainingshelfer So sieht der Fahrradroller für den Rucksack aus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Alexa als Co-Pilotin am Bike. Cybic, eine britische Innovationsschmiede, hat einen Hybrid aus E-Mountainbike und Sprachassistent entwickelt. Am Lenker des futuristischen Fahrrads ist ein Display verbaut, das über Sprachbefehle angesteuert werden kann. Beispiel: Plagt den Radler Hunger, sagt er zu seiner „Co-Pilotin“: „Alexa, führe mich zur nächsten Pizzeria!“ - Und ´wie ein Navigationsgerät im Auto gibt das Rad Abbiegebefehle und blendet die Route am Display ein. Auch über Sprachbefehl funktionieren das Einschalten der Lichter, das Abspielen der Playlist und das Verschicken kurzer Nachrichten an gespeicherte Adressen. Aufgezeichnet werden Routendaten (Geschwindigkeit, Distanz, Kalorienverbrauch etc.) Auch an Bord sind eine Kamera und ein Schloss samt GPS-Tracking im Fall eines Diebstahls.

Foto ©



Schwimmen: Airbag-Weste und Brillen nach Maß.

Themagic5, ein 2017 von einem ehemaligen Profischwimmer und einem Triathleten gegründetes amerikanisches Start-up, verspricht die ersten an individuelle Gesichtsformen angepassten Schwimmbrillen. Mit einer eigenen Smartphone-App scannt der Kunde dafür mit einer Art Hightech-Selfiemodus sein Gesicht. Die Daten werden hochgeladen und binnen zehn Tagen bekommt man die an die Augenhöhlen- und Nasenrückenform angepassten Brillen (Preis: rund 50 Euro) nach Hause geliefert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.