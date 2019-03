Facebook

© Drobot Dean - Fotolia

Fasten ist in. Medien und Buchautoren widmen dem Thema folglich viel Aufmerksamkeit und Platz. Aber nicht jede Fastenkur ist für jeden geeignet. Der Verein für Konsumteninformation (VKI) warnt in seiner aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Konsument" in seinem Fasten-Report: "Beim völligen Verzicht auf Nahrung kommt es zu einer Übersäuerung des Blutes, das belastet unter anderem die Nieren. Zudem werden fettlösliche, schädliche Substanzen frei, die sich im Lauf der Jahre im Fettgewebe angesammelt haben. Dies kann zu gesundheitlichen Schäden führen." Die Ernährungsexpertin des Vereins für Konsumenteninformation, Birgit Beck, rät deshalb beim Heilfasten zur Zurückhaltung: „Die Devise lautet, es langsam anzugehen und lieber öfter und kürzer zu fasten, so dass die körpereigene Entgiftung über Nieren und Leber weiterhin funktioniert.“ Heilfasten sollte man je nach Konstitution und gesundheitlicher Verfassung lediglich ein- bis zweimal im Jahr. Tabu ist Heilfasten für Kinder, schwangere und stillende Frauen sowie Menschen mit Essstörungen.

Vom Ketofasten raten wir ab: Eine Ernährung, die auf tierischem Eiweiß basiert, wirkt sich negativ auf die Lebensdauer aus. VKI

Für Birgit Beck ist es auch entscheidend, dass man beim Fasten das subjektive Wohlbefinden im Auge behält. „Das Intervallfasten ist dabei eindeutig im Vorteil. Aufgrund seiner Variabilität lässt sich das Intervallfasten sehr gut in den gewohnten Tagesablauf integrieren. Probieren Sie die verschiedenen Methoden aus, bis Sie die gefunden haben, die für Sie passt. Und dann bleiben Sie am besten dabei, denn der Körper lernt damit umzugehen, dass er beispielsweise kein Frühstück mehr bekommt. Auf Dauer wird die fehlende Mahlzeit gar nicht mehr vermisst.“ Für das Intervallfasten gilt zudem kein zeitliches Limit, man kann es über einen langen Zeitraum oder sogar dauerhaft praktizieren und so auch dem gefürchteten Jo-Jo-Effekt ein Schnippchen schlagen.

Die wichtigsten Bücher zum Thema

Wie neugeboren durch Fasten von Dr. med. Hellmut Lützner

Methode: Heilfasten

DAS URTEIL DES VKI: Die praktische Anleitung zum Heilfasten ist in Ordnung. Ärgerlich sind Unkorrektheiten – so wird behauptet, dass im Darm etwas liegen bleibe und vor sich hin faule und gäre. Auch ist von „Schlacken“ die Rede, die sich anhäufen würden. Schlacken sind ein Mythos, es gibt sie nicht. Positiv hervorzuheben sind viele allgemeine Tipps für eine bessere Ernährung. Gut beschrieben ist, wie man nach einer Fastenwoche wieder zur normalen Ernährung findet.

Iss Dich jung von Prof. Dr. Valter Longo

Methode: Scheinfasten.

DAS URTEIL DES VKI: Die wissenschaftlichen Grundlagen für die Empfehlungen sind gut erklärt, das Konzept ist schlüssig. Auch die Hintergrundinformationen zur Ernährung sind brauchbar. Die Bewerbung von Prolon hinterlässt einen Beigeschmack der Geschäftemacherei, auch wenn betont wird, dass die Gewinne in die Forschung fließen. Wer eine Scheinfastendiät plant, muss dieses Buch nicht gelesen haben.

Der Jungbrunnen-Effekt von P.A. Straubinger, Margit Fensl, Nathalie Karré

Methode: 16:8 (16 Stunden fasten, 8 Stunden essen).

DAS URTEIL DES VKI: Der Fastenteil ist kurz gehalten. Einen Schwerpunkt bildet die Motivation. Unter diesem Aspekt kann das Buch durchaus hilfreich sein. Auch der Ernährungsteil ist in Ordnung. Kritisch zu sehen sind Aussagen zur Entgiftung des Körpers. Für Methoden wie Ölziehen liegen keine wissenschaftlichen Wirknachweise vor.

Die Morgen-darf-ich-essen-was-ich-will-Diät von Bernhard Ludwig

Methode: 10in2 (ein Tag Fasten, ein Tag Essen).

DAS URTEIL DES VKI: Das Buch ist gut recherchiert und macht Mut, Intervallfasten auszuprobieren. Das Programm ist vielleicht nicht für jeden geeignet, bietet jedoch Hilfestellung für die ersten 21 Tage. Die Fastenden werden ausdrücklich ermutigt, an den Tagen, an denen gegessen werden darf, eine Ernährungsumstellung vorzunehmen.

Der Jungzelleneffekt von Dr. Slaven Stekovic

Methode: 10in2 (ein Tag fasten, ein Tag essen).

DAS URTEIL DES VKI: Das gut recherchierte Buch ist trotz seiner Wissenschaftlichkeit kurzweilig zu lesen und interessant. Es kann ein motivierender Einstieg in die 10in2-Methode sein. Hier gehts zum Interview mit Slaven Stekovic

The Fast Diet von Dr. Michael Mosley, Mimi Spencer

Methode: 5:2 (zwei Tage fasten pro Woche).

DAS URTEIL DES VKI: Insgesamt ist das Buch recht stimmig, gut recherchiert und auch angenehm zu lesen. Die meisten im Buch angegebenen Speisepläne enthalten relativ viel tierisches Eiweiß, hier wäre es besser öfter mal pflanzliches Eiweiß (Hülsenfrüchte, Tofu) auszuwählen. Der Autor stellte seine Fastendiät auch im Rahmen eines BBC-Beitrages im TV vor, die Sendung kann im Internet auf Englisch angesehen werden.

Intervallfasten von Dr. Petra Bracht

Methode: 16:8 (16 Stunden fasten, 8 Stunden essen).

DAS URTEIL DES VKI: Dieses Buch bietet eine exakte Anleitung für 14 Tage Intervallfasten nach der 16:8-Methode mit veganen Rezepten und einem Bewegungsprogramm. Das Programm erscheint für den Einstieg in das Intervallfasten als Hilfestellung brauchbar. Ansonsten verspricht das Buch, vor allem was die Heilwirkung des Fastens bei diversen Krankheiten anbelangt, mehr, als derzeit wissenschaftlich belegt ist.

Gesund durch Fasten von Dr. med. Thomas Rampp, Sabine Pork

Methode: Heilfasten.

DAS URTEIL DES VKI: Heilfasten wird durch dieses Buch gut beschrieben. Dabei muss man allerdings mit esoterischen Erklärungen und ein paar Falschaussagen leben können. Die Einführungen zu Intervallfasten und ähnlichem Kurzzeitfasten sind sehr kurz gehalten und dienen eher der Motivation als einer praktischen Anleitung. Einige Aussagen sind nicht korrekt und wissenschaftlich falsch, etwa die Behauptung, dass es aus ernährungsphysiologischer Sicht ratsam sei, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Ernährungsphysiologisch gibt es keine strikte Zeitvorgabe. Zwischen der letzten Mahlzeit und dem Zubettgehen sollten allerdings einige Stunden liegen.

