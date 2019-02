Das frühlingshafte Wetter bringt die Pollen von Hasel und Erle zum Stäuben: was Allergiker jetzt wissen müssen.

Pollenallergiker droht Belastung © Doc RaBe - Fotolia

Sie sind im Jahreslauf die Ersten, die leiden: Für Menschen, die auf Hasel und Erle allergisch reagieren, bedeutet das frühlingshafte Wetter die erste Belastungsprobe. „Ja, am Wochenende rechnen wir mit mäßigen Belastungen durch Pollen“, sagt Katharina Bastl vom Pollenwarndienst der Med Uni Wien. In manchen Regionen Österreichs – vor allem im Osten, im Raum Graz, in Wien und im Burgenland – waren die ersten Belastungen bereits spürbar, dort wurde bereits geringer Pollenflug gemessen.

