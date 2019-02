Facebook

Sie bilden quasi die gesunde Ampel im Gemüseregal: roter, grüner und gelber Paprika, wobei das rote Exemplar am meisten und das grüne am wenigsten Sonne abbekommen hat.

Für all jene, die sich einmal gefragt haben sollten, welche Farbe die gesündeste ist, hier die Antwort: Die gesündeste Paprikafarbe ist tatsächlich Rot. In Sachen Vitamin-C-Gehalt hat sie eindeutig die Nase vorne. Circa 140 Milligramm Vitamin-C stecken in einem Exemplar - in etwa drei Mal so viel wie in Kiwis.