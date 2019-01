Wer sonst noch "oben ohne" unterwegs ist in der Promiwelt und Mediziner erklären, ob der Vater das "Glatzen-Gen" an den Sohn weitervererbt.

US-Schauspieler John Travolta (64) steht zu seiner Glatze. "Es fühlt sich gut an", sagte Travolta der US-Zeitschrift "People". Der Look sei aus einer Laune heraus entstanden: "Es war eine Silvesteridee", zitierte das Blatt den Hollywood-Star am Montag (Ortszeit). Da die neue Frisur allen so gut gefallen habe, werde er sie eine Zeit lang behalten. "Wir werden sehen."