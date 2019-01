Facebook

Was ist genau im August 1992 passiert?

FLORIAN SITZMANN: Ich und mein Kumpel, er ist gefahren und ich saß am Sozius, hatten schon neun StundenMotorradfahren in den Knochen – waren aber kurz vor zu Hause. Da ist es passiert, mein Freund ist zu weit nach links abgekommen und da kamdieser Lkwvon hinten, der mich an der Schulter berührte. Das Motorrad ist einfach umgefallen. Mein Freund ist über den Lenker in Richtung Grünstreifen geflogen – in Richtung Sicherheit. Er ist unverletzt aufgestanden. Ich bin in die andere Richtung geflogen – unter den Lkw.

