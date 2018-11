Vertrauen in Krankenhäuser steigt 88,4 Prozent des Personals würde sich im eigenen Spital behandeln lassen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FOTOLIA

Beim Krankenhaus-Vertrauensindex (KHVI) wurden 335 Spitalsmitarbeiter befragt: Die Auswertung ergibt ein hohes Vertrauen in die Kompetenz der Krankenhäuser. Der Index steigt gegenüber 2017 um 2,2 Punkte auf 164,2 und erreicht damit den höchsten Wert seit 2014.

Der Krankenhaus-Vertrauensindex (KHVI) misst das Vertrauen in das eigene Krankenhaus. Die Imh GmbH (vormals IIR) erhebt diesen Index seit fünf Jahren und es zeigt sich, dass das Vertrauen des Krankenhauspersonals in das eigene Krankenhaus konstant hoch ist und tendenziell sogar steigt. Der Wert der aktuellen Befragung ist überhaupt der bisher höchste: 88,4 Prozent der befragten Personen antworten auf die Frage "Wenn Sie die Wahl haben: Würden Sie sich im eigenen Krankenhaus behandeln lassen?" mit einem "Ja" oder "Eher ja". Allerdings sagen 11,6 Prozent "Nein" bzw. "Eher nein".

Ärzte und Pflegepersonal vertrauensvoller

Interessant ist die Auswertung nach Berufsgruppen. Hier gibt es eine Trendumkehr: Ärzte und das Pflegepersonal haben gegenüber dem Vorjahr einen deutlich höheren "Ja"-Wert (nämlich je 63 vs 57 bzw. 58 Prozent), während dieser Wert bei den "sonstigen Mitarbeitern" (Verwaltung, Einkauf etc.) von 71 auf nur noch 56 Prozent gesunken ist. Ärzte und Pflege sind also nach wie vor positiv, und sogar tendenziell vertrauensvoller. Ganz anders bei allen anderen Krankenhaus-Mitarbeitern. Dieses Bild verschärft sich noch, wenn auch die "Eher nein"- und "Nein"-Werte betrachtet werden. Ärzte und Pflege lehnen eine Behandlung im eigenen Krankenhaus in wesentlich geringerem Ausmaß ab, als noch vor einem Jahr, während dieser Wert bei allen anderen Krankenhausmitarbeitern leicht gestiegen ist.

Privatspitäler vor Ordensspitälern und Öffentlichen

Die klarste Empfehlung für eine Behandlung im eigenen Krankenhaus sprechen die Mitarbeiter von Privatspitälern aus: mit 74 Prozent ist der "Ja"-Wert der höchste bei der Auswertung des imh Krankenhaus-Vertrauensindex (KHVI) nach der Rechtsform der Krankenhäuser. Allerdings: Dieser Wert war letztes Jahr bei 82 Prozent. Werden die Werte für "Ja" und "Eher ja" gemeinsam betrachtet, relativieren sich die Unterschiede. Es gibt zwischen den Privatspitälern, Ordenshäusern und den Öffentlichen Krankenhäusern keinen signifikanten Unterschied. Das Vertrauen in Krankenhäuser ist und bleibt hoch.