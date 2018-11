Facebook

Blue Spark Technologies gab bekannt, dass sein als Pflaster am Körper tragbares Bluetooth-Fieberthermometer die CE-Kennzeichnung erhalten hat. Durch diese werde "TempTraq" schon bald für europäische Verbraucher und Krankenhaussysteme erhältlich sein. Dabei handelt es sich um die einzige auf dem Markt angebotene kontinuierliche Temperaturkontrolllösung in Form eines weichen, bequemen Einwegpflasters. Das System gebe Eltern und Pflegenden Gewissheit und setze einen neuen Pflegestandard in europäischen Krankenhäusern. Es liefert nämlich kontinuierlich und kabellos die Temperaturmesswerte einer erkrankten Person, ohne diese ständig mit dem Fiebermessen stören oder wecken zu müssen. Auf diese Weise können Pflegende die Temperaturdaten von jedem beliebigen Standort aus überwachen, sodass wichtige medizinische Entscheidungen früher getroffen werden können.

Zusätzlich kann das am Körper tragbare Pflaster, die der Hersteller betont, Warnmeldungen an Mobilgeräte senden, wenn der Patient einen vom Benutzer zuvor festgelegten Temperaturschwellenwert erreicht. Mit TempTraq Connect, einem HIPAA-konformen Dienst, der von der Google Healthcare Cloud Platform unterstützt wird, könne TempTraq direkt in das zentrale Überwachungssystem eines Krankenhauses und in elektronische Patientenakten integriert werden, um Patientendaten sicher zu speichern. TempTraq habe seine Effizienz in klinischen Studien bereits bewiesen - unter anderem in der Intensivstation der Cleveland Clinic, im University Hospitals Seidman Cancer Center und im Cincinnati Children's Hospital sowie in anderen führenden Krankenhäusern der USA.

Blue Spark Technologies, mit Firmensitz in Westlake in Ohio, ist Marktführer in der Entwicklung von dünnen, flexiblen, gedruckten Energieversorgungslösungen für gedruckte elektronische Systeme, einschließlich Lösungen, die mithilfe seiner geschützten Technologie für dünne, flexible Batterien entwickelt wurden. Details zum Thema unter www.temptraq.com