Erkrankungen aufgrund von West-Nil-Viren in Europa gestiegen: Bis Ende Oktober gab es laut EU-Gesundheitsbehörde ECDC rund 1460 gemeldete Infektionen - 19 in Österreich. Erreger werden durch Mücken übertragen.

Auch West-Nil-Viren zählen jetzt zu den Angreifern auf unser Immunsystem © (c) psdesign1 - stock.adobe.com

West-Nil-Viren verbreiten sich stärker über Europa als noch vor einem Jahr. In den EU-Mitgliedsstaaten gab es nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC bis Ende Oktober mehr als 1460 gemeldete Infektionen. Europaweit starben mindestens 170 Menschen an dem Virus. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es in der EU nur gut 200 gemeldete Infektionen und 25 Todesfälle. Die

Dunkelziffer könnte noch höher liegen, wird vermutet, da das Virus oft keine oder nur leichte Symptome hervorrufe.

Todesfälle gab es 2018 innerhalb Europas in Italien (44), Griechenland (42), Rumänien (42) und Serbien (35). Dabei sind Todesfälle bei Infektionen selten. Rund 80 Prozent der Infizierten zeigen keine Symptome, rund 20 Prozent bekommen eine fieberhafte,

grippeähnliche Erkrankung. Nur etwa jeder 150. Mensch - in der Regel

ältere Patienten mit Vorerkrankungen - erkrankt schwer mit hohem

Fieber und Gehirnhautentzündung. Kaltes Wetter trägt nun in Richtung

Jahresende dazu bei, dass die vor allem durch Mücken übertragenen

Erreger zurückgehen.

Fälle in Österreich

In Österreich sind bis Ende Oktober 19 Fälle gemeldet worden,

alle davon in Wien und dem nördlichen Niederösterreich. Todesfall

gab es laut ECDC keinen. Im Vorjahr waren es insgesamt sieben Fälle. Stephan Aberle vom Department für Virologie der MedUni Wien sagte gegenüber der "APA", dass die höheren Zahlen in Österreich "nichts

Ungewöhnliches" seien. Grund sei, dass die Saison in Europa heuer

relativ früh begonnen habe. Laut der EU-Gesundheitsbehörde ist das

Virus heuer auch bei einem Pferd in Österreich festgestellt worden.

Das West-Nil-Virus hat sich seit seinem ersten Nachweis rasch

über fast alle Erdteile ausgebreitet. Erstmals wurde es 1937 in der

Region West Nil in Uganda nachgewiesen, später in anderen Ländern

Afrikas und Asiens. In den 1990er-Jahren schaffte es den Sprung über

den Atlantik. Im Sommer 2002 erlebten die USA eine erste größere

Epidemie mit über 4000 Erkrankten und 250 Todesfällen.