Häufigste Ursache für eine abgeschwächte und verspannte Muskulatur ist der inaktive Lebensstil unserer heutigen Gesellschaft. Durch zu viel Sitzen, zu wenig Gehen, Laufen, Treppensteigen etc. verkümmern die Muskeln nahezu. Wenn Sie täglich viel Zeit im Sitzen verbringen, dann würde ich Ihnen empfehlen, als Prävention regelmäßig Übungen zur Verbesserung Ihrer allgemeinen Beweglichkeit und Kraft durchzuführen. Sie müssen dazu kein intensives Training durchführen, sondern das Entscheidende hierbei ist, dass Sie regelmäßig trainieren, um so eine Belastungsverträglichkeit für den Alltag zu schaffen. Das kann zum Beispiel in Form einer täglichen Routine oder Angewohnheit sein, in der Sie sich Zeit nehmen, Trainingsübungen wie Mobilisations- und Stabilisationsübungen durchzuführen.