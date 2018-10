Facebook

Das Spritzen gegen Falten ist die beliebteste nichtinvasive Schönheitsbehandlung in Deutschland. Knapp 27 Prozent aller Eingriffe wurden im vergangenen Jahr in diesem Bereich vorgenommen, wie aus einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Patientenbefragung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie hervorgeht.

Demnach stieg der Anteil um elf Prozentpunkte im Vergleich zu 2016. Auch Botox wird beliebter, die Behandlungszahl stieg um fast vier Prozentpunkte. Bei den häufigsten Schönheitsoperationen bleibt das Fettabsaugen auf dem ersten Platz. 8,6 Prozent aller ästhetisch-plastischen Operationen wurden 2017 in diesem Bereich vorgenommen. Es folgten die Brustvergrößerung und die Oberlidstraffung mit je 8,4 Prozent.

Fast 84 Prozent aller Patienten waren weiblich. Gut die Hälfte der Frauen setzte dabei auf nicht- und minimalinvasive Behandlungen, bei denen keine Operation nötig ist. Insgesamt 21 Prozent der Männer entschieden sich für Botox und das Spritzen gegen Falten.

Im Schnitt sind die Patienten eines Schönheitseingriffs 41,3 Jahre alt. 93 Prozent der Frauen und 82 Prozent der Männer gaben an, dass sie den Eingriff nur für sich selbst vornehmen ließen. Für die Erhebung wurden 2002 Patienten befragt.