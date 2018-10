Um sechs Prozent pro Jahr steigt bei jungen Erwachsenen die Häufigket an Darmkrebs zu erkranken. Die Gründe dafür sind unbekannt. Auswirkung auf die Mortalität gibt es noch keine.

Junge Erwachsene bekommen immer häufiger die Diagnose Darmkrebs © (c) Sebastian Kaulitzki - stock.adobe.com

Eine neue Studie mit Daten aus 20 Staaten zeigt auf, dass kolorektale Karzinome, die zweithäufigste Krebsart in Europa, bei jungen Erwachsenen um jährlich sechs Prozent ansteigen, hieß es am Montag bei der Europäischen Gastroenterologie-Woche in Wien.

"In den USA war bereits zwischen 1974 und 2013 eine Zunahme der

Dickdarm- und Enddarmkrebs-Erkrankungen um ein bis zwei Prozent pro

Jahr bei jungen Erwachsenen festgestellt worden. Ähnliches geschah

in Kanada, Australien und China", sagte Fanny Vuik vom Erasmus

Medical Center in Rotterdam im Rahmen einer Pressekonferenz bei dem

Kongress mit rund 12.500 Teilnehmern im Austria Center Vienna.

Daten aus 20 Staaten herangezogen

Die Wissenschafter analysierten deshalb für die 20- bis 39-Jährigen und für die 40- bis 49-Jährigen in 20 Staaten Europas die Daten zu Dickdarm-, Enddarm- und für beide Krebsarten kombiniert (kolorektal). Daten aus Österreich waren nicht dabei. "Beim kolorektalen Krebs zeigte sich bei den 20- bis 39-Jährigen zwischen 1990 und 2008 eine Steigerung der Häufigkeit um 1,4 Prozent pro Jahr. Zwischen 2008 und 2016 waren es jährlich 5,9 Prozent Fälle mehr", sagte Fanny Vuik. Die 40- bis 49-Jährigen hatten mit plus 0,3 Prozent und plus 1,4 Prozent pro Jahr eine deutlich niedrigere Steigerungsrate in den beiden Zeiträumen.

Besonders stark nahm die Rate der Dickdarmkarzinome zu: Unter den

20- bis 39-Jährigen lag der jährliche Zuwachs zwischen 1990 und 2008

bei jährlich 1,5 Prozent, zwischen 2008 und 2016 dann bei jährlich

plus 7,4 Prozent. Die jährliche Steigerung unter den 40- bis

49-Jährigen betrug 0,6 bzw. 1,7 Prozent.

Ursache noch nicht bekannt

"Die Gründe dafür sind unbekannt. Es können Übergewicht,

sitzender Lebensstil, Alkohol, Diabetes oder der steigende Konsum

von Fleischprodukten sein. Auf die Mortalität hat sich diese

Entwicklung noch nicht ausgewirkt", erklärte die Expertin. Insgesamt blieb die Häufigkeit solcher Krebserkrankungen in beiden Altersgruppen trotzdem noch recht gering: Die Rate der Neudiagnosen pro 100.000 Personen und Jahr stieg zwischen 1990 und 2016 unter den 20- bis 39-Jährigen in Europa von 2,2 auf 4,9, was immerhin mehr als einer Verdoppelung entsprach. Bei den 40- bis 49-Jährigen erhöhte sich die Zahl der jährlichen Neudiagnosen pro 100.000 Menschen von 16 auf 18.

Ab 50 Jahren sollte jeder Mensch zur Vorsorgekoloskopie gehen, wird geraten. Dadurch lassen sich Vor- und Frühstadien von Dickdarm- und Enddarmkrebs erkennen und beseitigen. Da sich diese Untersuchungen immer mehr durchsetzen, zeigt sich bei den Senioren eine stabile Situation, was die Neuerkrankungen an kolorektalen Karzinomen betrifft. In den jüngeren Altersgruppen erscheint aber ein

Screeningprogramm wegen der geringen Zahl der Erkrankungen derzeit

nicht angebracht, betonte die niederländische Expertin.