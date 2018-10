Mit Stand 26. September wurden bisher 72 Masern-Fälle gemeldet. Die Impfraten sind in Österreich zu niedrig, um die Krankheit zu eliminieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Europaweit kommt es derzeit zu vielen Masernerkrankungen. Österreich weist - trotz kostenloser Impfung für alle Altersgruppen - ebenso hohe Fallzahlen auf. Mit Stand 26. September wurden bisher 72 Masern-Fälle gemeldet, stellte das Gesundheitsministerium am Montag in einer Aussendung. Die Impfraten sind in Österreich zu niedrig, um die Krankheit zu eliminieren.

Auch Keuchhusten ist in den vergangenen Jahren im Vormarsch, hier wurden im vergangenen Jahr 1.411 Fälle registriert. Hinsichtlich Poliomyelitis, Kinderlähmung, verfolgt Österreich das globale Ziel der Krankheitsausrottung. Um Impflücken in der Bevölkerung besser beurteilen zu können und gezielt Maßnahmen setzen zu können, wurde die Evaluierung der Durchimpfungsraten seitens Gesundheitsministeriums bei der Technischen Universität Wien in Auftrag gegeben. "Die Ergebnisse sprechen eine eindeutige Sprache: es wird zu spät und zu wenig konsequent geimpft, womit sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen deutliche Impflücken bestehen. Die Folgen können schwerwiegend sein", stellte das Ressort fest.

Durchimpfungsrate

Für eine ausreichende Immunität der Bevölkerung hinsichtlich Masern wäre eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent mit zwei Dosen erforderlich. Die Masern-Durchimpfungsraten 2017 zeigen jedoch, dass für die Zwei- bis Fünfjährigen die Durchimpfungsrate mit der zweiten Dosis nur bei etwa 81 Prozent liegt. Konkret heißt das, dass 48.000 Kinder in dieser Altersgruppe eine zweite Impfung gegen Masern-Mumps-Röteln erhalten sollten und nicht ausreichend geschützt sind.

In der Altersgruppe der Sechs- bis Neunjährigen liegt dieser Wert für die zweite Dosis bei 89 Prozent in dieser Altersgruppe sollten fast 27.000 Kinder eine zweite MMR-Impfung erhalten. Bei den 15- bis 30-Jährigen verfügen nur knappe 70 Prozent über einen kompletten Impfschutz. Das bedeutet, dass fast eine halbe Million Personen zwischen 15 und 30 Jahren die zweite Dosis der Vakzine gegen Masern (in Kombination mit Mumps und Röteln) benötigen. Die Impfung wird an öffentlichen Impfstellen für alle Personen ohne Altersbeschränkung kostenfrei angeboten.

Die Durchimpfungsraten 2017 hinsichtlich Kinderlähmung (Polio) zeigen, dass bei Kindern unter einem Jahr der Wert für die erste Teilimpfung bei 68 Prozent, für die zweite Teilimpfung bei 45 Prozent liegt. Bei den Zwei- bis vierjährigen sind 17 Prozent nicht ausreichend geimpft, es haben also bei den Zwei- bis Vierjährigen mehr als 43.500 Kindern keine vollständige Grundimmunisierung. Diese Kinder sind also, abgesehen vom fehlenden Schutz gegen Polio, höchstwahrscheinlich auch nicht ausreichend z.B. gegen Diphtherie, Tetanus (Wundstarrkrampf) oder Pertussis (Keuchhusten) geschützt.

Fünf Prozent komplett ungeimpt

Bei den fünf- bis neunjährigen Kindern sind immer noch fünf Prozent komplett ungeimpft, das sind fast 21.000 Kinder, die vermutlich auch keinen Schutz gegen Tetanus, Diphtherie oder Keuchhusten haben. Auch Auffrischungsimpfungen wurden bei mehr als 14 Prozent in dieser Altersgruppe noch nicht durchgeführt, so dass insgesamt rund 59.500 Kinder von fünf bis neun Jahren noch nicht ausreichend immunisiert sind. Die Durchimpfungsraten von Auffrischungsimpfungen im Schulalter bewegen sich zwischen 70 Prozent und 80 Prozent.

Bei den Zehn- bis 16-Jährigen sind mehr als 63.300 Kinder nicht ausreichend immun gegen Polio, davon rund 6.300 gänzlich ungeimpft, rund 57.000 Kinder haben zumindest eine Teilimpfung erhalten, jedoch keine vollständige Grundimmunisierung und sind somit vermutlich auch nicht ausreichend gegen Diphtherie, Keuchhusten oder Tetanus geschützt. Die Impfung gegen Polio steht als Sechsfach-Impfung in Kombination mit Komponenten gegen Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Hepatitis Haemophilus B und im Schulalter in Kombination mit Komponenten gegen Diphtherie-Tetanus-Pertussis im Impfprogramm gratis für alle in Österreich wohnhaften Kinder gratis zur Verfügung.