© kasto - Fotolia

Die Blutbank der niederösterreichischen Landeskliniken will sich in Zukunft per SMS bei ihren Blutspendern bedanken, um sie auch langfristig an sich zu binden. Bei Verwendung der Blutspende erhält der Spender eine SMS.



Blutspenden rettet Leben! Ihre Spende ist in Niederösterreich zum Wohle eines Patienten zum Einsatz gekommen. Vielen Dank, Ihre Blutbank. Blutbank der niederösterreichischen Landeskliniken

Blutspenden in Zahlen Durchschnittlich werden täglich 1000 Blutkonserven in Österreichs Spitälern benötigt.

Aber nur 3,65 Prozent der Österreicher spenden Blut.

