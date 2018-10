Was Experten zum Thema sagen Statt Industriesüße: Gibt es eine beste Zucker-Alternative?

Muss ein gesunder Mensch komplett auf Zucker verzichten? Und was ist mit Alternativen wie Kokosblütenzucker, Xylit oder Ahornsirup? Experten bringen Licht ins weiße Dunkel.

© (c) Ideenkoch - stock.adobe.com

Anastasia Zampounidis verzichtet komplett auf Industriezucker. Aber ist das aus medizinischer Sicht überhaupt nötig? Ernährungsexpertin Sandra Holasek von der Med Uni Graz: „Es gibt natürlich Krankheiten, bei denen das sinnvoll ist. Aber der Körper eines gesunden Menschen kann mit bis zu 50 Gramm pro Tag umgehen, da die Versorgung mit essenziellen Nährstoffen bei bedarfsgerechter Energiezufuhr nicht herabgesetzt wird. Und das ist auch die Menge, die laut WHO als unbedenklich gilt.“ Das Problem liege vielmehr bei versteckten Zuckern wie in Ketchup, Senf, Gewürzgurken. „Dadurch nehmen wir mit Fertigprodukten und rund 30 Würfelzuckern pro Tag im Schnitt doppelt so viel zu uns“, fügt Holasek hinzu.

