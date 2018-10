Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kurhan - Fotolia

Warum werden Menschen zu dick? Forscher des Helmholtz Zentrums in München sind der Antwort einen Schritt näher gekommen. Mithilfe eines neuen 3D-Verfahrens haben sie festgestellt, dass ein gestörter Transport des Sättigungshormones Leptin in das Gehirn nicht - wie bisher angenommen - die Ursache ist. Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichten sie im "International Journal of Obesity". (Alles zu gesunder Ernährung)

Das Verfahren ermöglichte es den Wissenschaftern, bei einem Versuch mit Mäusen den Weg des Hormons im Gehirn als Video sichtbar zu machen und nachzuverfolgen. Das Ergebnis: Das satt machende Hormon Leptin gelangte sowohl bei dünnen als auch bei dicken Mäusen in ausreichender Menge in das Gehirn. Die Ursache für das Essverhalten, so die Schlussfolgerung der Forscher, muss also in den Nervenzellen selbst liegen.

Leptin-Resistenz

Leptin ist ein wichtiges Sättigungshormon, das vom Fettgewebe gebildet wird. Wird ein Mensch einfach nicht mehr satt, obwohl er viel isst, kann das an Leptin-Resistenz liegen. "Die Betroffenen haben ständig Hunger, als wären ihre Fettspeicher nicht schon längst gefüllt", heißt es. Gesund Ernährung: Gesunde Gewohnheiten Eine Handvoll Nüsse pro Tag Essen Sie eine Handvoll Nüsse pro Tag. Eine Studie hat gezeigt, dass eine Handvoll Nüsse pro Tag dabei hilft, sich vor Herz-Kreislaufkrankheiten und Krebs zu schützen. (c) guerrieroale - Fotolia (alessandro guerriero) Meiden Sie Rolltreppen und Lifte Nutzen Sie jede Chance für Alltagsbewegung, freuen Sie sich über jede Stiege, die Sie zu Fuß gehen können. Lassen Sie das Auto stehen und fahren Sie Fahrrad. Steigen Sie früher aus der Straßenbahn aus und gehen Sie ein oder zwei Stationen zu Fuß. (c) 3dmavr - Fotolia (Mark Vorobev) Steigern Sie Ihre Schrittzahl Der durchschnittliche Büromensch schafft gerade noch 1500 Schritte pro Tag. 6000 Schritte sollten es aber mindestens sein, um gesund zu bleiben – mit 10.000 Schritten kann man schon aktiv etwas dafür tun, die Gesundheit zu verbessern. (c) Jamrooferpix - Fotolia Laden Sie Freunde und Familie ein Einsamkeit ist ein Risikofaktor für Demenz, ein aktives Sozialleben hingegen pflegt Psyche und Wohlbefinden. Sprechen Sie regelmäßig Einladungen aus und bleiben Sie in Kontakt. (c) pressmaster - Fotolia Verdauungsspaziergang machen Gehen Sie nach dem Essen spazieren – das hilft der Verdauung wirklich. (c) eschwarzer - Fotolia Ein veganer Tag pro Woche Maximal 450 Gramm Fleisch und Wurstwaren sollte man pro Woche essen. Dabei helfen kann ein veganer Tag pro Woche. (c) StockPhotoPro - Fotolia Kaufen Sie Vollkorn statt Weißmehl Komplexe Kohlenhydrate machen länger satt und sind viel nährstoffreicher, Weißmehlprodukte hingegen sind „leere“ Kalorien. (c) photocrew - Fotolia Wald-Doping Verbringen Sie zwei bis drei Tage im Monat im Wald, das stärkt das Immunsystem langfristig. (c) Budimir Jevtic - Fotolia 1/8

"Wir können die Ursache von Leptin-Resistenz nun eingrenzen und unsere Forschung auf die molekularen Mechanismen innerhalb der Nervenzellen fokussieren", sagte Paul Pfluger vom Institut für Diabetes und Adipositas des Helmholtz Zentrums. "Sind alle Abläufe in unserem Sättigungsverhalten entschlüsselt, können wir neue Therapien gegen Fettleibigkeit entwickeln und dicke Menschen gezielt beim Abnehmen unterstützen."