Bilanz vor dem Finale: wo in der Steiermark und in Kärnten die meisten, wo die wenigsten Unterschriften geleistet wurden – und wie es mit der Initiative weitergeht

© APA/HELMUT FOHRINGER

Das Nichtraucherschutz-Volksbegehren „Don’t smoke“ von Ärztekammer und Österreichischer Krebshilfe geht ins Finale: Noch bis kommenden Montag (8. 10, 20 Uhr) können Unterschriften gegen das Kippen des Gastro-Rauchverbots durch die türkis-blaue Regierung geleistet werden.



Eine erste Zwischenbilanz liegt vor, bisher haben über 750.000 Österreicher unterschrieben. Erste Werte aus der Steiermark und Kärnten: In Graz unterstützten bisher 17 Prozent der Wahlberechtigten das Volksbegehren, Klagenfurt kommt auf 13,7 Prozent. Die stärksten Unterstützer-Gemeinden in Kärnten und der Steiermark sind Krumpendorf und Stattegg, beide haben mit mehr als 20 Prozent Topwerte.



Die schwächsten Gemeinden liegen in Kärnten in Malta (Bezirk Spittal) und in der Steiermark in Oberhaag (Bezirk Leibnitz/an der slowenisch-steirischen Grenze) – beide liegen knapp unter fünf Prozent.

Die Initiatoren versuchen jetzt weitere Österreicher zur Unterschrift zu bewegen: Bei erhofften 900.000 Unterstützern kommt die Politik unter Zugzwang: Vizekanzler und Rauchverbotsgegner Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat dann eine Volksabstimmung über ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie in Aussicht gestellt.

Fakten 10,5 Prozent der Wahlberechtigten haben das Don’t-smoke-Volksbegehren in Kärnten unterschrieben. Die höchste Unterstützerzahl: Krumpendorf mit 20,30 Prozent. 12,2 Prozent der Wahlberechtigten haben das Don’t-smoke-Volksbegehren bisher in der Steiermark unterschrieben. Die meisten Unterstützer: Stattegg mit 20,20 Prozent.

Petra Preiss, Präsidentin der Ärztekammer Kärnten, gibt sich kämpferisch: „Beim Don’t-smoke-Volksbegehren geht es um den Schutz der Schwächsten. Das ist eine zutiefst ärztliche Aufgabe. Es wäre ein Armutszeugnis für Österreich, wenn wir das nicht zusammenbringen, was in den meisten europäischen Ländern längst selbstverständlich ist.“ Herwig Lindner, der steirische Kammerpräsident, schlägt in die gleiche Kerbe: „Nichtraucherschutz ist ein überparteiliches Thema. Die Gastronomie rauchfrei zu machen, muss allen ein Anliegen sein, denen die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Gäste und vor allem der Kinder und Jugendlichen wichtig ist. Wenn die Politik sich nicht dafür entscheiden will, soll sie jedenfalls umgehend eine verbindliche Volksabstimmung über das fertige Gesetz in die Wege leiten.“

Noch bis Montag Unterschrieben werden kann für das Volksbegehren noch bis Montag. Die Öffnungszeiten der Gemeinde-/Bezirksämter sind an Werktagen von 8.00 bis 16.00 Uhr (an zwei frei wählbaren Werktagen bis 20.00 Uhr), Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr (bei Gemeinden unter 2500 Einwohnern nur zwei Stunden innerhalb dieser Zeitspanne) sowie am Sonntag vormittag entsprechend einer freiwilligen Entscheidung auf Gemeindeebene. Auf www.dontsmoke.at gibt es eine interaktive Karte auf der sie die Öffnungszeiten Ihres Amtes erfahren können.

