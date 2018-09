Kleine Zeitung +

Geistig fit bleiben Wie wir unserem Gehirn helfen können, sich selbst zu helfen

Ich bin jetzt alt und habe mir meine Ruhe verdient - den Satz sollte man ganz schnell wieder vergessen. Bewegung ist Anti-Aging fürs Gehirn, sagt Neurowissenschafterin Manuela Macedonia. Am 27. September 2018 stellt sie ihr neues Buch in der Buchhandlung Moser in Graz vor.