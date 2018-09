Gesundheit Schilddrüsenknoten: Oft Abtragung mit Radiofrequenzen möglich

Facebook

© (c) magicmine - stock.adobe.com

In Österreich erfolgen pro Jahr rund 10.000 Schilddrüsenoperationen. Ein erheblicher Anteil der Eingriffe könnte durch eine weniger belastende Radiofrequenzablation gutartiger Schilddrüsenknoten ersetzt werden, sagten am Dienstag Experten bei einer Pressekonferenz in Wien.

(Schilddrüse: Wenn der Motor heiß läuft)

Kein Narkoserisiko, keine Narbenbildung am Hals, weniger Gefahr

für eine permanente Stimmbandlähmung und weniger Schmerzen sind laut dem Grazer Spezialisten Harald Dobnig die Vorteile der Methode, die

ursprünglich aus Südkorea stammt. Das Verfahren besteht aus dem

Einführen einer einen Millimeter dünnen Sonde in den Bereich eines

vorliegenden gutartigen Schilddrüsenknotens. Hoch frequenter

Wechselstrom sorgt für Hitzebildung im Gewebe und für die Verödung.

"Nach einem Jahr ist eine Volumenreduktion des behandelten Knotens

um durchschnittlich 80 Prozent erfolgt", sagte Dobnig.

Gewebeveränderungen in der Schilddrüse stellen ein großes

gesundheitliches Problem dar. "Mit 55 Jahren haben etwa 50 Prozent

der Menschen Schilddrüsenknoten. Innerhalb von fünf Jahren bleiben

laut einer italienischen Studie 75,8 Prozent dieser Knoten konstant,

11,1 Prozent sind gewachsen, 13 Prozent geschrumpft", sagte Alois

Gessl, Leiter der Schilddrüsenambulanz am Wiener AKH.

In Österreich führen solche Probleme im Jahr zu rund 10.000

Operationen. Auf einen notwendigen Eingriff wegen eines Schilddrüsenkarzinoms kommen 15 wegen gutartiger symptomatischer

Knoten. In den USA wird viel konservativer vorgegangen. Dort beträgt

die Relation eins zu eins.

Seit Jahren existieren mit der Radioablation und mit der Ablation

gutartiger Schilddrüsenknoten durch Alkoholinjektion Verfahren, mit

denen chirurgische Eingriffe vermieden werden können. Die

Radioablation wird übrigens auch in der Kardiologie zur Behandlung

von Herzrhythmusstörungen, zur Beseitigung von Gefäßmissbildungen

und Krebs-Metastasen (z.B. Lebermetastasen) eingesetzt.

Dobnig hat wesentlich dazu beigetragen, das Verfahren in Österreich im Bereich der Schilddrüse zu etablieren. Vor kurzem ist eine Studie mit den Ergebnissen bei 300 Eingriffen (drei Monate Beobachtungszeit) bzw. 154 Radioablationen (zwölf Monate Beobachtungszeit) erschienen.

"Nach zwölf Monaten war eine Volumenreduktion des behandelten

Knotens um 82 Prozent eingetreten. Mehr als 80 Prozent der Patienten

hatten eine Volumenreduktion um mehr als 70 Prozent. 83 Prozent der

Patienten hatten keine Komplikationen. Bei 1,8 Prozent kam es zu

einer temporären Stimmbandlähmung", fasste der Experte die

Hauptresultate zusammen. Bei geeigneter Ausgangssituation sollte

jedenfalls dieses Verfahren auch überlegt werden, bevor zum Skalpell

gegriffen wird oder eine Radiojodtherapie erfolgt.