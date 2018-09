Demenztrainierin im Interview"Schlimm, wenn einem alles entgleitet"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Jonas Glaubitz - stock.adobe.com

Was macht denn eine Demenztrainerin?



ANGELIKA NEUHOLD: Einerseits trainiert man das Gedächtnis der Patienten, spielt, macht Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen und gibt ihnen das Gefühl, dass jemand nur für sie da ist. Andererseits hilft man den Familienmitgliedern, indem man ihnen erklärt, was auf sie zukommt und wie man damit umgehen soll. Wieso spricht der Mensch kaum noch? Wie fragt man richtig? Was, wenn mein Papa plötzlich fast wie ein Kind ist? Es ist wichtig, dass man sich damit ausführlich auseinandersetzt, weil man sonst den Menschen, der von Alzheimer betroffen ist, nicht verstehen kann. Beim Demenztraining kann man nichts verbessern, aber man kann die Krankheit herauszögern, damit die letzten Stadien möglichst kurz sind oder der Patient sie gar nicht mehr erlebt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.