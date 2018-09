Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Sie beschäftigen sich schon lange mit der Frage, wie man das Gehirn fördern kann. Was war Ihre wichtigste Erkenntnis?



Katharina Turecek: Das eine ist, dass die Gesundheit des Gehirns eine ganzheitliche Angelegenheit ist. Natürlich ist Gedächtnistraining sehr wichtig, aber auch die körperliche Fitness und das seelische Wohlbefinden spielen eine große Rolle. Das erklärt auch, warum manche Menschen zwar gefühlsmäßig viel für ihr Gehirn machen, aber trotzdem geistig abbauen – es ist eine ganzheitliche Sache. Die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass die Grundvoraussetzung für geistige Fitness die geistige Aktivität ist. Wenn es um den Körper geht, sind wir uns einig, dass wir viel tun können, um gesund zu bleiben. Beim Gehirn fehlt diese Einsicht noch: Da haben wir das Gefühl, man wird krank oder nicht. Doch wir sind verantwortlich für die Gesundheit unseres Gehirns.



Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Für die Nervenzellen im Gehirn gilt wie für die Muskeln des Körpers: „Use it or lose it“, gebrauche sie oder verliere sie. Welche Aktivitäten fördern das Gehirn aber besonders?Wir haben ein wundervolles Netzwerk von Nervenzellen im Gehirn, dieses Netzwerk macht uns aus – unsere Gedanken, Persönlichkeit, Erinnerungen und Ideen. Wir verlieren im Laufe des Lebens aber Nervenzellen, das passiert durch Inaktivität, Gifte oder Stress. Die gute Nachricht ist, dass die Nervenzellen im Hypocampus, unserer Gedächtniszentrale nachwachsen. Dieser faszinierende Prozess heißt Neurogenese. Aber die schlechte Nachricht ist, diese Nervenzellen wachsen nicht von selbst, nicht so wie Nägel oder Haare. Das Wachstum muss angeregt werden – und der Mechanismus, der dieses Wachstum anregt, ist körperliche Bewegung.Welche Form der Bewegung kann das leisten?Allem voran ist es das Gehen. Das ist auch evolutionär erklärbar: Gehen hat uns in immer neue Umgebungen gebracht und da ist es sinnvoll, dass unser Gehirn aufnahmefähig ist. Durch das Gehen entstehen zwar viele Nervenzellen, aber sie bleiben nur bestehen, wenn sie genützt werden. Da kommt Gehirntraining ins Spiel.