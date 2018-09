Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sabine Hoffmann

Mediziner haben einen "Masterplan" und grundsätzliche Ideen präsentiert, mit denen Allgemeinmediziner aufs Land gelockt werden sollen und die Allgemeinmedizin in Österreich ganz generell an Attraktivität gewinnen soll. Dazu hat sich die ÖGAM (Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin) Maßnahmen überlegt, von denen Teile nun präsentiert wurden. (Reportage: Unterwegs mit einer Landärztin)

Unter anderem konnte sich Sebastian Huter, selbst Allgemeinmediziner in Salzburg und Mitglied der ÖGAM, bei der Pressekonferenz etwa Prämien bei der Übernahme von landärztlichen Praxen vorstellen, die nicht nachbesetzt werden konnten. Auch die Arbeitsbelastung müsse im Rahmen bleiben und die Notdienste im ländlichen Raum gut geregelt sein, so Huter. Darüber hinaus sei der "hohe Arbeitsethos" der bisherigen Landärzte der "neuen Generation" nicht mehr aufzuzwingen. Eine Teilung der Arbeitslast, etwa durch Praxisteilung mit einem zweiten Allgemeinmediziner, erschien ihm ebenfalls als möglicher Weg für die "neue Generation".

Problem: Verteilung der Ärzte

Dass man aber auch bei der Ausbildung der künftigen Ärzte und bei der Aufwertung der Allgemeinmedizin ansetzen müsse, war Konsens unter den Anwesenden. Peter Loidl, Vizerektor der Medizinischen Universität Innsbruck, wünschte sich, dass Studierende vom ersten Semester mit Allgemeinmedizin in Berührung kommen sollen. Auch eine Professur für Allgemeinmedizin würde zur Erhöhung des Ansehens beitragen und somit eine bessere Versorgung gewährleisten. In manchen Regionen sei der Mangel an Allgemeinmedizinern bereits ein "faktisch existierendes Szenario". Das Problem liege aber bei der Verteilung der Ärzte, schob er nach, denn in Innsbruck gebe es nämlich beispielsweise genug Allgemeinmediziner.

Um dieses Problem zu bewältigen sah Herbert Bachler von der

Medizinischen Universität Innsbruck den Kontakt mit Lehrpraxen im

ländlichen Raum als zentral an. Durch diesen Kontakt im Rahmen des

unter anderem von ihm ins Leben gerufenen "Mentoring-Programms"

gelinge es verstärkt, dass zunehmend mehr Mediziner "in die Peripherie" gingen. Patentlösungen, so betonte man unisono, gebe es aber keine. "Strukturen sollten aber aus dem entstehen, was schon da ist", betonte er die Wichtigkeit von "regionalen Konzepten". Primärversorgungszentren" etwa bei Taleingängen, können nämlich zu

"Katastrophen" führen und die letzten Allgemeinärzte aus den Tälern

vertreiben, so Bachler.