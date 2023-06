Zur ersten Hitzewelle des Jahres kommen sie genau richtig: Unsere zehn Tipps, damit Sie, Ihre Kinder und Ihre Haustiere die Hitze gut überstehen. Wie Sie richtig lüften, wie viel Sie an heißen Tagen trinken sollten, welche Kleidung Sie nicht tragen sollten und was Mietze & Co. an heißen Tagen brauchen. Plus: Rezeptideen für Speis' & Trank, die von innen kühlen.

>>> Klicken Sie sich durch die Fotoserie!