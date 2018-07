Facebook

© APA/AFP/-

Während die Spieler auf dem Feld Höchstleistungen vollbringen oder sich zur WM-Lachnummer „neymarn“, stehen Fans unter Spannung, denn auch der Körper des eingefleischten Fußballfans ist in den verschiedensten Bereichen gefordert. Ein bunter Überblick über die körperlichen und gesundheitlichen Fakten zur Fußball-WM.



Blutspenden: Ja, echte Fans sind mit Herzblut bei der Sache, da können aber auch andere wichtige Dinge schon einmal auf der Strecke bleiben. Wie im Jahr 2014, da rief das österreichische Rote Kreuz Ende Juni zum Blutspenden auf, da der Vorrat an Konserven knapp wurde. Erklärung des Roten Kreuzes war unter anderem die Fußball-WM. Man wisse aus Erfahrung, dass viele Leute aufgrund von Großereignissen vergessen würden, Blut zu spenden.

Beim Spiel Anpfiff.

Die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin werden vom Nebennierenmark ausgeschüttet. Die Blutgefäße verengen sich. Es kommt zu

einem Anstieg des Blutdrucks und das Herz

beginnt schneller zu schlagen. Diese Hormone versetzten uns früher in Kampfmodus. Heute, in unserer zivilisierten Welt, führen sie zu Herzrasen und hohem Blutdruck.

Toooooooooooooooooor!

Testosteron schießt bei beiden Geschlechtern ein. Die Zuschauer werden euphorisch und solidarisieren sich. Man fühlt sich unbesiegbar. Die Libido – die Lust – ist direkt vom

Testosteronspiegel abhängig. Das erklärt auch, warum die Geburtenraten nach einer WM in die Höhe gehen – manchmal geht es daheim noch in die Verlängerung.

Elfmeter.

Puls und Blutdruck können bei einem dramatischen Elfmeterschießen beim Fan vor dem Fernseher so stark ansteigen, als stehe er selbst auf dem Feld. Bei Vorerkrankungen kann es schnell zu Herzrhythmusstörungen kommen. Im Extremfall droht der Herzinfarkt oder der plötzliche Herztod.

Das Mitfiebern während besonders spannender Spiele kann auch bei Fans seine Spuren hinterlassen. Eine Studie anhand von Notarztprotokollen während der Fußball-WM 2006 in Deutschland zeigte, dass während Spielen der deutschen Mannschaft in Deutschland dreimal so viele Patienten mit Herzproblemen in die Klinik eingeliefert wurden als an „normalen“ Tagen. Experten raten Fans mit Herz- oder Blutdruckproblemen deshalb auch, auf die regelmäßige Einnahme ihrer Medikamente zu achten.Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten rund um die weltmeisterliche Euphorie. Deutschland verzeichnete neun Monate nach der Fußball-WM 2006 einen Anstieg der Geburtenrate von zehn bis 15 Prozent. Mediziner gehen davon aus, dass der Hauptgrund für den Babyboom die kollektive Euphorie gewesen sein dürfte, die die Deutschen zu einer privaten Nachspielzeit verlockt hat. Aber auch in Island ließ sich ein solches Phänomen beobachten. Ende März 2017, neun Monate nach der Europameisterschaft 2016, hat es auf der Insel aus Feuer und Eis ungewöhnlich viele Geburten gegeben. Ein kollektives „Huh!“ dazu.