Die Steiermark ist die erste europäische Referenzregion in Österreich für aktives und gesundes Altern. Im Projekt Ishare wurden unter der Leitung der FH Joanneum neun Handlungsfelder ausgemacht, um gesundes Altern nachhaltig zu unterstützen.

Forschungprojekt Ishare: Voraussetzung für aktives und gesundes Altern in der Steiermark © (c) Syda Productions - stock.adobe.com (lev dolgachov)

Zwei Jahre länger gesund bleiben – das ist vereinfacht gesagt das Ziel der europäischen Initiative für aktives und gesundes Altern. ISHARE – kurz für Integrative Strategies for Healthy Ageing Regions - nennt sich das Projekt, bei dem unter der Leitung der FH Joanneum die MedUni Graz, Joanneum Research und die Human.technology Styria GmbH zusammenarbeiteten - Expertinnen und Experten der Medizin, Gesundheitsberufe, Gesundheitswissenschaft und Wirtschaft, aus den Bereichen Tourismus, Gesundheitsmanagement und eHealth.

Kürzlich wurde das Ergebnis in Form eines Berichts veröffentlicht. Um also länger gesund zu bleiben, müssen Lebensqualität, Aktivität und Gesundheit bis ins hohe Alter weiter verbessert werden. Neue Technologien und Digitalisierung können unterstützend eingesetzt werden, um die Autonomie und soziale Integration bis ins hohe Alter zu gewährleisten.

Gesundheit, Sicherheit, Orientierung und Motivation spielen dabei für die Betroffenen und Angehörigen eine wichtige Rolle. Die Steiermark wurde als Referenzregion von der European Partnership on Active and Healthy Ageing 2016 mit zwei Sternen bewertet. Sie ist damit in Österreich die einzige Region, die von der EU-Kommission ausgezeichnet wurde.

Durch die Weiterentwicklung der Region soll auch die Bewertung – das Maximum sind vier Sterne - steigen.