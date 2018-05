Facebook

Die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) warnt vor dem Nahrungsergänzungsmittel "Bio Chlorella" des deutschen Herstellers GSE. Die Charge mit der Nummer L1710971 ist den Angaben der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit zufolge mit dem Bakterium Bacillus cereus kontaminiert, das bestimmte Giftstoffe bilden kann.

Diese Giftstoffe verursachen Übelkeit und Erbrechen. "Diese Bakterien sind besonders widerstandsfähig gegenüber Erhitzen und können deshalb auch übliche Kochtemperaturen überstehen", erläuterte die AGES am Freitag in einer Aussendung. Da "Bio Chlorella" im Internet vertrieben wird, sei nicht auszuschließen, dass auch Kunden in Österreich das Produkt gekauft haben, vor dessen Konsum die AGES ausdrücklich warnt. Die Agentur rät, es zu entsorgen bzw. beim Verkäufer (https://www.gse-vertrieb.de/) zu reklamieren.