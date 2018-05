Die Hepatitis Hilfe Österreich (HHÖ) bietet ab sofort die Möglichkeit eines kostenlosen Schnelltests in ihren Räumlichkeiten in der Klagbaumgasse 3 in Wien-Wieden an.

Mit der Testoffensive will die HHÖ dazu beitragen, dass noch nicht diagnostizierten Betroffenen geholfen und die Sensibilität für diese Lebererkrankung gesteigert wird, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

"Nur wenn wir die Betroffenen entsprechend finden, können wir das Ziel der globalen NOhep-Initiative, virale Hepatitis bis 2030 zu eliminieren, tatsächlich erreichen", wurde HHÖ-Vorsitzende Angelika Widhalm, zitiert. "Bei diesem Pilotprojekt in Wien kann sich ab sofort jeder direkt bei der HHÖ unter der Leitung von Hepatologen einem Schnelltest unterziehen". Testen lassen kann man sich etwa in der nächsten Woche am 23. und 24. Mai.