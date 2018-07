Sauberes Wasser Kann das Wasser im Schwimmbad krank machen?

Facebook

© EPA

Gleich vorweg: In Sachen Wasserqualität von Badebecken ist Österreich ein Musterschüler. Im Unterschied zu anderen Ländern gibt es hier ein Bäder-Hygienegesetz, das die Wasserqualität in öffentlichen Bädern sogar gesetzlich regelt. Und auch natürliche Badegewässer werden vom Gesundheitsministerium regelmäßig kontrolliert (siehe Info). Dennoch: Wasser kann Krankheitserreger übertragen. Welche das sind und wie man sich davor schützen kann, haben wir Regina Sommer, Expertin für Wasserhygiene an der MedUni Wien, gefragt.



Welche Krankheitserreger können über das Wasser übertragen werden?

„Die Erreger lassen sich in die drei Gruppen Bakterien, Viren und Parasiten einteilen“, sagt Sommer. Bei den Bakterien können zum Beispiel typische Darmkrankheitserreger wie Salmonellen oder Campylobacter übertragen werden. Vertreter von viralen Krankheitserregern sind Noroviren oder Angehörige der großen Gruppe der „Schnupfenviren“, und auch Parasiten können beim Baden krank machen.

Derjenige, der das Badewasser verschmutzt, ist der Badegast Regina Sommer, Expertin für Wasserhygiene

Sogenannte Beckenbäder werden mit Trinkwasser befüllt: „Derjenige, der das Badewasser verschmutzt, ist der Badegast“, sagt Sommer. Das Wasser in Schwimmbecken befindet sich 24 Stunden täglich in einem Reinigungskreislauf, wobei es gefiltert und mit Chlor versetzt wird. „Chlor hat leider einen schlechten Ruf, zu Unrecht“, sagt Sommer. Wäre nämlich kein Chlor im Wasser, würden sich Badegäste mit Krankheitserregern gegenseitig anstecken. Auch sei es so, dass Schwimmbäder mit einer guten Filteranlage nur sehr wenig Chlor benötigen – „Mengen von 0,5 Milligramm pro Liter sind auch für Trinkwasser erlaubt.“Ja, so ist es: „Gut gereinigtes Wasser riecht nicht nach Chlor“, sagt Sommer. Denn es seien die Schmutzstoffe im Wasser, die gemeinsam mit Chlor den typischen Geruch erzeugen.„Vor dem Baden sollte man unbedingt duschen“, sagt Regina Sommer. Denn auch Schweiß zählt zu den Schmutzstoffen, die mit Chlor reagieren. Auch andere Körperausscheidungen, Stichwort „Pinkelbecken“, sollten tunlichst nicht im Schwimmbecken hinterlassen werden: „Harnstoff führt in der Kombination mit Chlor zu brennenden, roten Augen.“

Gut gereinigtes Wasser riecht nicht nach Chlor. Regina Sommer, Expertin für Wasserhygiene

WISSENSWERT Die Agentur für Ernährungssicherheit (Ages) untersucht im Auftrag des Gesundheitsministeriums in der Badesaison alle zwei Wochen ausgewiesene Badestellen auf ihre Wasserqualität: www.ages.at/themen/umwelt/wasser/badegewaesser/ Die Ergebnisse sind auch per App

abrufbar. Dazu „Badegewässer“ im Play- oder App-Store suchen.

Sonja Saurugger Beilagenredakteurin / Verantwortliche Gesundheitsredaktion Mehr von Sonja Saurugger

Neben den bereits genannten Krankheitserregern können in natürliche Gewässer auch Abwässer einfließen. Auch über Tierkot von Weidetieren oder Wasservögeln kommen Krankheitserreger ins Wasser: Durchfallauslöser können von Tieren auf den Menschen übergehen. „Auch Hunde, die zum Baden mitgebracht werden, können Erreger ins Wasser bringen“, sagt Sommer und sieht Baden mit Hund daher kritisch.„Nein, denn Krankheitserreger sind nicht zu erkennen.“ Algen oder andere sichtbare Wassererscheinungen würden nichts darüber aussagen, ob ein Gewässer krank machen kann. Welche Krankheiten kann ich bekommen? Die Beschwerden betreffen insbesondere den Darm (Durchfall, Erbrechen, Fieber), weiters Hals, Nase, Ohren. Salmonellen oder Campylobacter-Bakterien können zu Bauchschmerzen und Durchfall führen, Viren wie die Adenoviren führen zu Infektionen von Hals, Nase oder Ohren.