Blickt man auf die aktuellen Krankenstandsmeldungen, sieht man einen leichten Rückgang. Österreichweit waren in der Woche der Herbstferien (KW 44) insgesamt 225.467 Personen krankgeschrieben. In der KW 43 waren es noch 273.070, teilte die ÖGK am Montag mit. Diese Zahlen betreffen alle ÖGK-Versicherten sowie Arbeitslosengeldbezieher und umfassen alle Arbeitsunfähigkeitsmeldungen.